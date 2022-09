César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2022, p. 10

En los pasados 12 años, sobrecargos en retiro de Mexicana de Aviación han recorrido un largo y difícil camino en el cual han fallecido 37 de sus compañeros. Han realizado marchas, mítines, bloqueos de carreteras y plantones en dependencias para exigir el pago justo de pensiones vitalicias que dejaron de percibir cuando la aerolínea dejó de operar.

Incluso han sido golpeados por uniformados. Fuimos atacados por granaderos en dos ocasiones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero aun así no nos detuvieron. Hemos soportado todo tipo de humillaciones , señaló Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).

En entrevista, lamentó la estocada que recibieron de las autoridades federales al ser desalojados de la cafetería que mantenían desde 2015 frente a los mostradores de la aerolínea, en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue darnos una solución y no permitir el uso de la fuerza en nuestro perjuicio. En un evento de campaña, dijo que nos iba a apoyar, no nos iba a abandonar y que no iba a permitir que torcieran las leyes, declaraciones que fueron promesas incumplidas.

La primera vez que autoridades federales y aeroportuarias intentaron expulsarlos fue en enero de 2016, cuando la madrugada del martes 12 de enero policías de la Secretaría de Seguridad Pública retiraron el plantón que mantenían los jubilados junto con la cafetería.