Yo vendo dulces y hay otros compañeros que venden joyería, papelería, cargadores para celular y hasta pantuflas. Sé que el reglamento de convivencia dice que está prohibido, pero lo hacemos por la falta de becas. Ante ello, el director mandó a prefectos no capacitados, que son muy violentos, a revisarnos la mochila por la fuerza, a tomarle foto a nuestras identificaciones y a intimidarnos , aseguró el joven.

Un conflicto más que padecen los estudiantes, dijo, es que la escasez de grupos para cursar sus materias los obliga a estar más de 12 horas al día en las escuelas, lo cual les impide tomar algún trabajo o desarrollar otras actividades.

Los martes tengo clase de 7 a 9 de la mañana, que es la más pesada; luego otra de 1 a 2 de la tarde y de ahí me espero hasta la de las 7 de la noche, que termina a las 9. ¡Es todo el día! Con los horarios locos que tengo, ninguna empresa me va a querer contratar , lamentó Mavid , quien es originario de una entidad cercana a la capital.

Agregó que hay maestros que dan bien su clase y ayudan a sus alumnos, pero muchos otros no tienen interés ni compromiso con los jóvenes o incluso les exigen dinero para aprobarlos.