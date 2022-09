D

ebe tener sus motivos el presidente López Obrador para pensar que se equivocó al postular a tres ministras y un ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Dice que no propuso una reforma para limpiar el Poder Judicial porque era muy complicado ir a fondo, ya que éste es un poder piramidal. En la base están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte. “Entonces dije: ‘voy a tener oportunidad de proponer a ministros’, hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”. Admite que se equivocó.

Primera reflexión: en descargo de culpas habría que señalar que la selección de Andrés Manuel fue de lo mejorcito (Vicente Fox contrató head hunters y resultó un desastre; Felipe Calderón incorporó a Genaro García Luna y se enredó con el siniestro mundo de su secretario de Seguridad). El Presidente se refirió en concreto a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

Renovar al equipo

No sé de dónde salió el desubicado González Alcántara, ¿quién se lo recomendó? Margarita escribía en las páginas de un diario que lo ataca todos los días y, avalada por Alfonso Romo, primero fue jefa del SAT, donde desempeñó un buen papel. Yasmín es esposa del contrastista y amigo de confianza José María Riobóo y Loretta está casada con su compañero de lucha y amigo de la mayor confianza José Agustín Ortiz Pinchetti.

Segunda reflexión: tanto en la vida familiar como en la profesional las señoras de hoy hacen lo que quieren, sin importar los intereses de los maridos. El Presidente podría iniciar un proceso de remoción, pero sería meterse en un caos.

Tercera reflexión: aprender de los errores. ¿Sólo se ha equivocado en la designación de los ministros? Muchas personas piensan que también hay nombramientos revisables en su equipo de trabajo, de secretarios de Estado para abajo. Mencionan las áreas de seguridad, energía, trabajo, comunicación social. Está comenzando sus últimos dos años de gobierno, última llamada para darle una remozada. A ese equipo sí lo puede remover sin problemas.