Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2022

Santiago. El rechazo a la propuesta de una nueva Constitución chilena derrotó de manera inapelable y categórica al apruebo , un desenlace que deja vigente el texto de 1980, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y que siembra incertidumbres acerca de si continuará o no y cómo el proceso constitucional chileno, pese a las promesas de una gran mayoría de los sectores políticos, incluidos los de la derecha, que aseguran que así será.

Escrutado 95.87 por ciento de las mesas (casillas) receptoras de sufragios, el rechazo obtenía 61.92 por ciento de las preferencias para sumar 7.5 millones de votos, mientras el apruebo se quedó en 38.08 por ciento, con 4 millones 651 mil. En todas las regiones del país, incluso en aquellas históricamente favorables al progresismo, se impuso el rechazo , un resultado apabullante.

Es una elección histórica en cuanto a la tasa de participación: votó 82 por ciento del padrón electoral, 12.4 millones de personas de un total de 15 millones habilitadas para sufragar, un porcentaje jamás inigualado.

Se trata de un desenlace abrumador, pues ni en los peores pronósticos la opción de continuidad del actual escenario constitucional parecía tan sólida. En la noche santiaguina rápidamente estallaron las celebraciones de los ganadores, una franca contradicción con el paupérrimo acto de cierre de campaña que realizaron apenas el jueves pasado.

Las primeras señales de la derrota desastrosa llegaron temprano, con el escrutinio en la región de Magallanes, en el extremo austral del país, del cual es oriundo el presidente Gabriel Boric. Ahí, donde él se impuso hace apenas nueve meses con 61 por ciento de sufragios, este domingo el apruebo apenas obtenía 37.8 por ciento.

Menos de tres horas después de iniciado el recuento de los votos, a las 20:50 horas (local) y cuando ya todo estaba consumado, el presidente Boric compareció ante el país, reconociendo indirectamente el castigo que el resultado del plebiscito implica para su administración –por mandato constitucional está impedido de manifestar preferencias–, intentando rencauzar el proceso constitucional y también a su presidencia, drásticamente juzgada en el resultado, pues él se jugó a fondo en los últimos 60 días promoviendo de manera indirecta el apruebo , visitando decenas de territorios y de comunidades.

En un discurso de casi nueve minutos, estas fueron sus ideas centrales:

El mensaje del pueblo es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile y ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, más dialogo, más respeto y más cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos y que nos una como país , dijo.

Como presidente de la república recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio: es que hay que escuchar la voz del pueblo. No sólo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos olvidarlo , afirmó.

Fue una alusión directa al estallido social del 18 de octubre de 2019 y meses siguientes, donde pareció que todo cambiaba para siempre.