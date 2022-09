D

e entre los habitantes cotidianos de la calle, el peatón lo tiene todo en contra. Ocupa el escalón más bajo de la pirámide humana que circula por la vía pública. Cuando es afortunado, hay banquetas y, si es más afortunado todavía, cuenta con un parque o una plaza. Por necesidad ha de ser avispado y ponerse trucha en una urbe donde nadie está educado para respetarlo. Como no existen reglas, él tampoco las tiene y cruza por donde puede.

Durante milenios la humanidad fue pedestre; el peatón como tal aparece con las ciudades. Los cazadores-recolectores, los viajantes y los merodeadores existen desde que se irguió el homo sapiens. El peatón (del francés piéton) es aquel que camina por las calles. En la medida que tenemos piernas útiles y las requerimos para desplazarnos, todos somos peatones potenciales. Dejar de serlo es asunto de poder. Los grandes señores de la antigüedad adoptaron el traslado en palanquines, carretas o carrozas como señal de rango, con las comodidades añadidas del descanso. Reyes, nobles, obispos, generales, comerciantes prósperos, abandonaron la actividad del pedester ( el que va a pie , en latín) alzándose del suelo. Lo mismo hizo el jinete. El invento de la rueda democratizó este tipo de traslado, dejando siempre más abajo al que, en efecto, transita por su propio pie.

En el mundo moderno, donde tantos vehículos nos elevan del asfalto, tarde o temprano hasta las princesas, los ricos y los poderosos deben apearse de sus carruajes y andar como primates que son, aunque eso no los convierte en peatones. Otras sociedades contemporáneas se han educado en el respeto a las personas que caminan las calles, se les cede el paso en las esquinas y se les otorga cierta dignidad, más si son ancianos, discapacitados o madres con niños. Ello implicó educar también al peatón y la peatona: no bajar al arroyo intempestiva o descuidadamente, cruzar por pasos de cebra, pasajes designados o puentes expresamente peatonales.

La cultura mexicana es salvaje, caótica, abusiva. El transeúnte vive a su propia suerte y no le queda sino rascarse con sus pezuñas para no ser arrollado.

Definir quién es peatón implica distinguirlo de quien no lo es. En primer lugar el automovilista, dueño actual de calles y avenidas. Encapsulado en su burbuja de fierro y vidrio, ve al mundo pedestre con desapego si no es que desprecio. O no lo ve en absoluto. Al volante somos despiadados, indiferentes, abusivos o meramente atrabancados. Tampoco el pasajero califica momentáneamente como peatón.