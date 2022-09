Carolina Gómez Mena y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 4 de septiembre de 2022, p. 10

El operativo desplegado para retirar los expendios que instalaron ex trabajadores de Mexicana de Aviación en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue impresionante por la cantidad de elementos de la Marina y policías que llegaron al lugar, narró a La Jornada Victoria López Ramírez, ex sobrecargo de la extinta aerolínea, quien atendía la cafetería en esos momentos.

Al principio pensamos que venía alguien muy importante , hasta que los marinos se acercaron primero a quienes atendían el expendio de artículos diversos, que operaban ex trabajadores de tierra de la línea aérea, y les informaron que era un desalojo.

Aunque no hubo violencia, sí fue bastante injusto; nos amedrentan con tantos marinos y policías, como si fuéramos delincuentes. Era una forma en que nosotros sobrevivíamos ante la injusticia. Han pasado 12 años y ningún gobierno nos ha hecho justicia. Una de las promesas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador fue ayudar a los trabajadores de Mexicana y a la aerolínea. No ha sido así, y tristemente ahora vemos que no hará nada .