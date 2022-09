Arturo Cano

Periódico La Jornada

Domingo 4 de septiembre de 2022, p. 6

Una buena parte de los reporteros aplaudió cuando su nombre fue pronunciado en el salón de la conferencia matutina. Algunos atribuyeron esa reacción a las suaves maneras de Leticia Ramírez Amaya, a su trato respetuoso. Esa celebración contrastó con el trato que dieron opositores y columnistas a su nombramiento como secretaria de Educación Pública, pues lo redujeron a un mero asunto de lealtad.

En entrevista con este diario, la tercera titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en este sexenio, aborda ese tema y delinea sus retos en un sector que, en estos días, comienza a agitarse en torno a viejos problemas.

–¿Le intimida el escritorio de Vasconcelos ?

–Estar en un escritorio o en otro no es lo que mueve. Hace unos días (el 26 de agosto) estuve en una escuela, la Espartaco, donde es docente una de mis vecinas. Y nos sentamos a conversar en las mismas sillas que usan los alumnos. Fue una reunión muy cordial, en la que lo que más me llamó la atención fueron los rostros de alegría de las maestras y maestros por el retorno a clases presenciales. Ese es el lugar donde me quiero sentar.

Ramírez Amaya acudió a esa escuela a invitación de una de sus vecinas –la secretaria vive en una unidad habitacional desde hace más de 20 años–, la maestra Scarlet, quien al enterarse de su nombramiento tocó a su puerta.

–¿Para qué llega a la Secretaría de Educación Pública?

–Para reivindicar el papel de las y los docentes en función de su tarea esencial, que es educar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Si las y los docentes cuentan con metas claras y adecuadas condiciones de trabajo, habremos avanzado buena parte del camino, porque ellas y ellos han demostrado una y otra vez, como hicieron de manera destacada en la pandemia, su entrega y vocación en beneficio de la educación.

La revaloración de los docentes ha sido un compromiso clave, y comenzó con la eliminación de la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior. Luego de ese importante paso legislativo, se inició un proceso de cambio basado en los principios de la Cuarta Transformación .

Primero los niños

–¿En qué se ha traducido la 4T en el ámbito educativo?

–Un compromiso central de este gobierno se resume en la frase primero los pobres . Para el sector educativo decimos primero las niñas y los niños , porque la educación es una palanca fundamental para enfrentar las desigualdades y nuestra Constitución establece la educación (laica, gratuita, pública, inclusiva) como derecho. Alcanzar esa meta supone que debemos cuidar, alentar, apoyar a los formadores, a las maestras y maestros.

–¿Qué ofrece usted a todos éstos?

–Maestra es una palabra que enorgullece, que te hace sentir fuerte. Soy normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y me siento muy honrada de serlo.

“Cuando hablamos de una maestra al frente de la SEP estamos hablando de reivindicar el trabajo que hacemos los maestros en las aulas, en la escuela, con la comunidad, con la idea de recuperar el papel de liderazgo de la propia escuela en la comunidad. Para ello requerimos la participación de todas y todos. No es una tarea de la secretaria, de algunas autoridades, sino del conjunto de la sociedad: maestras y maestros, por supuesto, pero también estudiantes, madres y padres, especialistas, personal de apoyo, de todas y todos.

En conjunto, las comunidades educativas suman decenas de millones de mexicanas y mexicanos que cada día construyen el proceso educativo; con la esperanza renovada de ser mejores, de tener un futuro más halagüeño, con bienestar, salud, felicidad .

–¿Qué le provoca un comentario como pasamos de Torres Bodet a Ramírez ?

–Se ha reivindicado a grandes figuras que encabezaron esta secretaría, algunas con más razón que otras. Lo que prefiero destacar es que quienes construyeron la educación pública, quienes sacaron al país del analfabetismo y gestaron un cambio civilizatorio fueron miles y miles de maestras y maestros que levantaron desde abajo, desde las misiones culturales, por poner un punto de partida, la escuela pública mexicana, uno de los grandes logros de nuestro país. Puede ser que no estén en el Olimpo, pero la educación pública mexicana no puede entenderse sin la presencia de figuras, por poner sólo unos ejemplos, como Rita Zetina, Elena Torres, José Santos Valdés o Raúl Isidro Burgos.