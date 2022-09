Carlos Figueroa

Domingo 4 de septiembre de 2022, p. 22

Nuevo Laredo, Tamps., Familiares y amigos sepultaron ayer a la niña Heidi Mariana en el Panteón Jardín de los Ángeles, dos días después de que fue asesinada de un balazo en la cabeza presuntamente por personal del Ejército Mexicano.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez, madre de la menor de cuatro años, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia; que por favor escuche, él es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar .

La mujer de 26 años, quien trabaja de asistente médica en el Hospital General de Zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –donde la noche del pasado miércoles recibió el cuerpo de su hija–, agradeció todas las muestra de apoyo de la ciudadanía y organismos de derechos humanos, pero también pidió castigo para los responsables.

Era mi bebé, ella no hacía nada malo en esta vida, sólo vino a traernos alegría; por ella, por su hermanito que está sufriendo mucho, quiero y exijo justicia , dijo entre llanto Cristina Aracely.

Kevin, de 7 años, cargó el cuerpo de su hermanita Heidi, luego de que ésta recibió el impacto de bala; en el momento de la agresión ambos iban en el automóvil conducido por Griselda Lizeth, de 43 años, esposa de su abuelo y quien se dirigía al IMSS porque la pequeña se sentía mal.