Después, Laura Velázquez aseguró que la única forma de sacar a los trabajadores es abriendo un tajo.

La asociación civil Familia Pasta de Conchos advirtió que la nueva estrategia de la autoridad federal no tendrá éxito y, al igual que familiares y compañeros de los trabajadores atrapados, se quejó de que Velázquez impidió ingresar a rescatistas de la región con experiencia probada.

Nunca en absoluto se ha hecho una obra minera como la que están proponiendo la CNPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) y la Comisión Federal de Electricidad para recuperar los cuerpos; es inadmisible que no dejaran trabajar a las cuadrillas de rescate que tienen experiencia y han recuperado a 153 mineros , comentó el colectivo.

La decisión para habilitar el tajo a cielo abierto despertó dudas entre familiares de los obreros; algunos creen que la intención no es encontrar los restos, sino aprovechar el mineral que van a sacar.

Angélica Montelongo, cuyo hermano Jaime está entre las víctimas, está convencida de que el gobierno federal dará prioridad al aprovechamiento del carbón.

Nos van a entregar a nuestros seres queridos en pedazos, porque ya dejaron pasar mucho tiempo, es una cosa tan desesperante e impotencia que sentimos ante las autoridades , aseguró.

De acuerdo con Laura Velázquez, las esposas de los mineros aceptaron el tajo abierto, la construcción de un memorial en el lugar y una indemnización, cuyo monto no dio a conocer.

Yo no estoy de acuerdo porque mi hermano no tiene valor en dinero, para nosotros es mejor y más factible que nos entreguen su cuerpo para darle sepultura y no que se quede ahí, desgraciadamente a nosotros no nos tomaron en cuenta, nada más a las esposas , expuso Magdalena Montelongo.

El 31 de agosto pasado, la responsable nacional de Protección Civil declaró que la nueva excavación iniciaría en horas , pero hasta ayer no pasó. Solo le pido a Dios, a mi madre y a mi padre que ayuden a que mi hermano salga al igual que todos los mineros , refirió Montelongo.