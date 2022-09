Carlos Priego

Domingo 4 de septiembre de 2022

Esta historia comenzó con una celebración. Kid A Mnesia Exhibition se concibió originalmente como una instalación física que debutaría en Londres. El confinamiento ocasionado por el covid-19 conspiró para frustrar esos planes. Un día me escribió el impresor de la editorial escocesa Canongate para contarme que tenían un proyecto para hacer un par de libros que originalmente se pensaron como una exposición que se canceló , cuenta Eduardo Rabasa, oficial al mando de la editorial mexicana Sexto Piso. También platica que, “por el acuerdo de confidencialidad al que la empresa europea se adhirió, no podían escribir a muchas editoriales hispanoparlantes para proponer hacer una traducción a nuestro idioma de ese proyecto, y ni falta que hizo porque –debido a los lazos que mantienen ambas casas– la opción número uno para pensar en una nueva colaboración fue la editorial que publica en México a Kae Tempest, Moby, P.J. Harvey, Nick Cave y recientemente Jarvis Cocker. Esa llamada se materializó en dos libros: ¡El miedo acecha al territorio! y Kid A Mnesia.

Par de discos extraños

Existe un mito en la música inglesa: habla de un par de discos extraños, con canciones apenas sin estribillo, un par de creaciones que se alejan notablemente a los productos culturales de su época que consiguieron éxito por lo pegadizo de sus contenidos. Kid A logró vender un millón de copias y fue número uno en EU, Reino Unido, Canadá e Irlanda, pero, para críticos como Derek Thompson, eso no hubiera sucedido si en lugar del cuarto, Kid A hubiera sido el primer disco de Radiohead. Rabasa no está de acuerdo con ese mito, “en algún momento apareció Pablo Honey, que es un disco convencional, luego The Bends y después OK Computer, una obra de música vanguardista que rompió con todas las categorías y se consagró, casi de inmediato, como un disco muy importante. Con esto llegó la fama a los de Oxford y luego Tom Yorke entró en una crisis muy profunda, lo agobió la idea de la fama”, cuenta el editor y señala: “después dejó de hacer música porque no quería seguir repitiendo el camino del éxito hacia el OK Computer. Se alejó de la música y comenzó a pintar y garabatear, esa fue la puerta de entrada a Kid A. Desde mi punto de vista no fue una decisión consciente, no dijeron con un público numeroso ahora vayamos a lo experimental, sino que está presente el quiebre y el rechazo a la fama”.