Pese a que se trata de una historia muy interesante, relatar su desarrollo no es cosa sencilla, debido a la falta de fuentes confiables al respecto, por lo que este volumen no basa su contenido en las tradicionales entrevistas a una banda, con las típicas preguntas y enfoques.

Hay sorpresas inesperadas que cambiarán la visión sobre algunos músicos claves del movimiento metalero. Sin que sea su intención, Vicente Terán, con su propuesta, posiblemente genere cierta polémica, ya que los testimonios que consigna rompen algunos paradigmas establecidos en torno al surgimiento del metal nacional, sus exponentes, estilos y demás temas relacionados con esta música.

Sin ser una investigación periodística rigurosa, Cimientos del metal mexicano es el texto de un cronista, de un observador, que expone, a partir de los dichos de los entrevistados, el lado luminoso, naciente y vital del naciente, en esos momentos, metal nacional, pero también muestra la oscuridad, las debilidades y vicios de sus protagonistas.

Como lo apunta Sergio Bustamante, de los legendarios Ramsés, en el prólogo, el lenguaje de Vicente no es rebuscado, técnico o indescifrable, no hay frases huecas, no sobran palabras, es una historia de vida, incluyente, que no pretende quedar bien con nadie, gracias al tipo de procesos de investigación realizado, donde la verdad y la imparcialidad se hacen presentes, la comparación y la confrontación de los datos y versiones dan certeza y veracidad a cada línea de este trabajo , sentencia.

Esta primera parte (habrá un segundo volumen) cuenta con los capítulos Los inicios (El rock pesado), Metal en el área metropolitana, Guanajuato (Piel y metal), Jalisco (El metal tapatío), Morelos, El sureste metálico, El escuadrón metálico y Las mujeres en el metal. Destacan diversas fotografías de bandas clásicas y destacados músicos, que son referentes de la escena nacional.

El libro se puede adquirir en los puestos 119 y de la Banda Rockera en el Tianguis del Chopo o contactando al autor por medio de su perfil en Facebook.