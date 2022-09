Bien en las escaleras externas o ya en las banquetas o en algún rinconcito cercano a la estación del Metro Miguel Ángel de Quevedo, la madre del cineasta Gustavo Moheno cayó en el garlito del trilero, esa estafa popular en la que, moviendo con rapidez tres vasitos se apuesta para adivinar dónde quedó la bolita. Pero no sólo ella, sino Ángel Pulido, el coguionista del director, fue víctima de un par de estafas, entre ellas, la clásica del fajo de billetes tirado en la calle que, al acercarse para recogerlo, es jalado por un hilito.

Lo que seguirá es una vertiginosa espiral de aprendizajes tanto criminales como filiales que acabará por sorprenderlos a todos y revelarles conductas, querencias y éticas impensadas para cada uno.

Luego de tener funciones fuera de competencia en los festivales de Guadalajara, donde ocurrió su estreno, y de Guanajuato, la película, producida por Canallas Films, estrenó en 800 salas de la cartelera mexicana el pasado jueves primero de septiembre con Cinépolis Distribución.

“Se estrena en un muy buen momento para llegar a las salas cinematográficas, pues si la hubiera terminado antes a lo mejor se hubiera ido directo al streaming o hubiera tenido muy poquito público. La verdad cayó en un momento ideal porque se está superando la pandemia y la gente ya ha regresado en masa a las salas y ya ha habido algunos exitazos de Hollywood. Como director siempre sueñas con que tu película se estrene en una pantallota y verla con gente en una sala llena”, piensa el realizador.

El contrastante México

Además del trío, el filme presenta una gran nostalgia por la vieja Ciudad de México y especialmente por su Centro Histórico en vías de inevitable gentrificación: la cantina del Tío Pepe, el Cine Ópera, el Palacio Negro de Lecumberri, el Café Trevi, las viejas casonas del Centro Histórico –representadas en la Pensión Balboa de bermejo letrero de neón–, un paseo por esa ciudad que ya no existe.

“A mí me gusta que siempre haya contrastes y ver el México real tal cual es. Trato de no intervenir mucho las locaciones ni las calles, salirme un poco de los barrios más sofisticados o más fifís, que se usan mucho en las películas mexicanas, pero a mí me gusta esta otra parte de la ciudad que también tiene lo suyo y a lugares a los que le tengo mucho cariño como el Cine Ópera.”