Luciana González de León, protagonista junto con Mario Alberto Monroy, explicó: “La obra tiene muchas aristas; habla de las neurodivergencias –como depresión o bipolaridad– y en este contexto se aborda el tema del amor, pues no existe un solo tipo, no hay un camino establecido o sobre lo que nos hacen creer en cómo deben ser las relaciones. Habla sobre otra manera de vivir el amor”.

▲ Escena de la obra teatral Piantao, de Enrique Navarro.

Horacio, dijo Mario Alberto Monroy, sobre su personaje: es el pintor, el hombre, romantiza el adjetivo de Piantado, el arte y prácticamente todo; pero en el otro extremo, a Daniela, la realidad la rebasa, porque como fotógrafa ha tenido que presenciar las atrocidades que se cometen en la humanidad .

Este argentino, sintetizó, trae el tango por dentro, pero sólo lo escucha y no lo sabe bailar, pero Daniela, puede hacerlo en cualquier momento .

Ambos actores vamos a apelar para crear todos los mundos posibles y las atmósferas que se plantean en el texto, que será la primera vez que vea la luz ante un público , agregó Monroy.

Esta obra, retomó González de León, está viva, porque se está interpretando, haciendo, accionando y en movimiento ; mientras su colega puntualizó: Al encontrarse dos seres humanos, cualquier relación que ésta sea, no hay una ley. No existe un modo específico de nombrar las cosas, no está marcado un camino a seguir .

Piantao fue escrita por Enrique Navarro en el contexto del diplomado de creación literaria Xavier Villaurrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y fue seleccionada por el Teatro La Capilla y la compañía Los Endebles como parte del programa Irrepetibles 2021-2022 para la divulgación de nuevos textos teatrales.

Con producción ejecutiva y vestuario de Ángela Pastor y escenografía e iluminación de Isaías Martínez, el montaje tendrá temporada del 22 de septiembre al 1 de diciembre.

Funciones todos los jueves a las 20 horas en el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán.