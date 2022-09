Erendira Palma Hernández

A veces el arrojo por alcanzar una meta anula el dolor físico. Una prueba de esta premisa es la mexicana Arleen González, quien desafió en dos ocasiones en una misma semana el misticismo y el severo ambiente climático del Lago Ness para convertirse el pasado 21 de agosto en la primera latinoamericana en cruzarlo.

El primer intento para recorrer los 37 kilómetros de este cauce fue el más exigente, con 24 horas sumergida en las gélidas y oscuras aguas del lago escocés. La prueba fue fallida, pero siete días después volvió para concretar la hazaña con un tiempo de 14:38:10 horas.

No sé quien está más loco, si mi equipo o yo por permitirme nadar de nuevo en tan poco tiempo, pero la enseñanza es que las cosas no siempre salen como quieres , asentó la nadadora.

Haber conquistado en 2016 la Triple Corona en aguas abiertas (Canal de la Mancha, Catalina y Manhattan) y tres años más tarde haber enfrentado el frío extremo en el estrecho de Magallanes, intensificó el ánimo de Arleen por encontrar otro desafío tan arduo.

Así, entre broma y curiosidad surgió en 2020 la idea de cruzar el lago Ness, afluente más conocido popularmente por ser el hogar de un supuesto y desconocido espécimen que como prueba deportiva. Incluso, de acuerdo con el portal oficial Longswims, sólo 27 personas lo han atravesado en solitario, pues en la mayoría de los casos lo hacen en relevos de cuatro nadadores.

Con dos años de espera por la pandemia, Arleen junto con sus entrenadores Armando Sánchez y Jorge Villegas viajaron a Escocia y el 13 de agosto se enfrentaron a un cauce inesperado.