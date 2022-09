“J

osé Antonio Silva Beltrán, escultor y pintor de origen poblano. Radico en Tepotzo-tlán, estado de México, desde hace 30 años, en un lugar que se llama Las Cabañas”, explica mi entrevistado de traje impecable y modales perfectos, a quien ofrezco tomar asiento en uno de los dos sillones de la sala de San Sebastián 10, en Chimalistac.

“Mi formación viene de mi familia, porque siempre nos dedicamos a la pintura, la escultura y, en consecuencia, haber nacido entre pinceles y cinceles marcó mi desarrollo. Mi carrera me ha dado muchas satisfacciones como haber conocido a Renato Leduc cuando tenía yo 19 años. Le hice un busto para Pérez Verduzco, dueño de Órbita, una revista de burlesque que reunía a artistas de cine chusco o de cabaret.

“Por cariño a Renato Leduc, Pérez Verduzco le puso su nombre a la redacción y nosotros pusimos su busto en la editorial, en la calle de Yácatas, en la colonia del Valle.

“Con Renato viví una etapa muy bonita, porque me invitó a modelar su rostro en su casa, en la colonia de El Periodista; yo era un muchacho de 19 o 20 años, y lo escuché contar toda la historia de su vida, que me pareció mágica. Él era mal hablado, decía muchas groserías. El periodista y gran admirador José Ramón Garmabella lo visitaba, grabó toda su vida y publicó un libro que me pareció excelente. Me fascinó que hablara de la Segunda Guerra Mundial y de Leonora Carrington. Muchos datos los desconocía por mi edad y él, muy pacientemente, cuando terminábamos la sesión de modelado me platicaba lo que Garmabella había escrito en su libro y lo desmenuzaba para que yo comprendiera cada etapa de su vida y, sobre todo, muchos aspectos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Con él me hice historiador y conocí la vida de personajes extraordinarios, como Churchill, De Gaulle, Atlee, Roosevelt, Stalin y, desde luego, Francisco Franco.

“Renato Leduc fue quien le puso el nombre de Geomegénesis a mi propuesta artística. Discutí con él; yo quería otro nombre, y me dijo: ‘No, tiene que ser Geomegénesis. Tú no haces cuadros, tú haces pintura; tú no copias, tú creas esculturas’. El cuadro, habitualmente, tiene una base en escuadra que todos los pintores aprovechan para dar perspectiva a su obra, y un plomo, un fiel, que nos permite que las figuras no se pierdan o se vayan de lado.”

–No entiendo…

–Seguramente ha oído del punto de oro. Mi propuesta fue pintar de tal modo que el espectador tuviera la impresión de penetrar en el cuadro. Mi visión se ha ampliado cada vez más, no voy tras un recuadro: capto la atmósfera en torno a mi modelo, su espíritu, su alma, por decir de algún modo. Otro elemento por el que Renato Leduc bautizó mi obra como Geomegénesis es porque los artistas habitualmente retratamos la historia que vivimos, y ahora la fotografía y el video son más fieles, prácticos, rápidos, instantáneos que cualquier pintura, pero he intentado captar el día a día, el espíritu, el carácter, las vivencias del personaje, su espíritu, su estado del alma y a todo eso no tiene acceso ninguna fotografía.