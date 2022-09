Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 4 de septiembre de 2022, p. 2

El dramaturgo, poeta y novelista nigeriano Wole Soyinka anhela que las situaciones de violencia se vean como aberraciones y no se vuelvan algo normal en México. Así se expresó durante su participación en el Hay Festival Querétaro, cuando se le preguntó sobre las similitudes entre su país de origen, donde el secuestro es una forma de vida, y el nuestro, donde conoció de cerca una ejecución del narco a los huéspedes que estaban en la alberca de un hotel.

El primer escritor africano en recibir el Nobel de Literatura, en 1986, afirmó que la única literatura que puede tener significado e influencia sobre cómo se concibe al poder es la ridícula , pues la sátira es un mecanismo de supervivencia de la sociedad. Sobre por qué la literatura puede ser tan amenazante, Soyinka respondió: Los que están en el poder saben mentir a la gente .

Afirmó: Así como el poder, la corrupción también es una toxina de la cual nunca nos podremos librar como sociedad. No tengo esperanza de que desaparezca , aunque combatir la corrupción es algo que me ha tomado toda la vida y no me ha llevado a ningún lugar . Sin embargo, para comenzar, la educación es fundamental. Hay que hacer que los jóvenes aprendan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero la corrupción no va a ser tan institucional .

Militante contra el abuso de poder

Figura emblemática en las luchas políticas, Wole Soyinka en un acto publico quemó su green card (identificación que permite residir en Estados Unidos) después del triunfo de Donald Trump como presidente. Consideró que el problema es saber si en quienes yace la responsabilidad del cambio, en ellos mismos y en la sociedad, ¿leen, toman notas de lo que sucede, les preocupa? A ver, ¿algo llegó a la mente de Trump? La sátira ayuda a ver lo que sospechábamos cuando surge en un lenguaje accesible y popular; entonces, hay la posibilidad de generar cambio .

El autor nigeriano de 88 años fue arrestado en 1967 por su militancia política y por las críticas que hizo al gobierno de su país, como apuntó Diego Rabasa, encargado de entrevistar a Soyinka en el foro editorial. La literatura salvó su vida durante el encierro y el aislamiento de casi dos años. En ese periodo escribió sus memorias y poesía en papel higiénico y hojas de libros. La literatura es un escape cuando la realidad se vuelve insostenible , consideró.