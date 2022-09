ras la publicación del Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ( bit.ly/3PTBygN ) no había fin a las preguntas. El motivo del ataque o la razón que llevó al gobierno federal a inventar la verdad histórica aún quedaron sin la explicación completa ( bit.ly/3CEwtpw ). El informe, no obstante, dejó en claro que esta última −que ya se iba desmoronando desde el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2015)− ha sido una fabricación desde el poder a fin de encubrir la verdadera dinámica de los hechos, ocultar las responsabilidades y participaciones (como la del Ejército).

Si esto suena a lo que −justamente− en plano material hicieron los arquitectos de la verdad histórica y a lo que en plano retórico siguen haciendo sus sostenedores −que ignoran incluso las pruebas de la alteración de las pruebas (el video de la Marina)−, no es ninguna casualidad. Ellos son los verdaderos negacionistas, no los que cuestionan la verdad histórica y es la labor de ellos que es comparable −si alguien ya invocó la gran palabra que inicia con la H − con el negacionismo del Holocausto.

La llamada verdad histórica no se habría impuesto si no fuera por toda una clase de intelectuales, periodistas y opinadores que optaron por promoverla (y sin toda la campaña de desprestigio hacia quienes la cuestionaban). Así, el caso Ayotzinapa se ha vuelto un punto neurálgico que marcó −y sigue marcando− no sólo las divisiones políticas, sino también las del campo intelectual y periodístico (honestidad, ética, el uso/abuso de la historia).

En este sentido −si ya estábamos en lo de las comparaciones− hay una cierta analogía con el affaire Dreyfus (bit.ly/3CDOmEP), una farsa judicial basada en una versión de verdad construida desde el poder −a qué nos suena esto...− que resultó ser una piedra de toque de la honestidad intelectual con unos opinadores ( antidreyfusards) alineándose con las instituciones políticas y militares −a qué nos suena esto...− y otros ( dreyfusards) empeñados a defender la verdad y la justicia, el caso que forjó el sentido moderno del término intelectual (véase: Shlomo Sand, The End of the French Intellectual. From Zola to Houellebecq, 2016, p. 39-48).

Igual que los intelectuales que hoy siguen defendiendo a toda costa −incluso con comparaciones absurdas− la verdad inventada por la administración que ya no está, los antidreyfusards no han muerto con el fin del régimen que acusó a Dreyfus, ni cuando toda la falsedad fue revelada. Persistieron, convirtiéndose en uno de los gérmenes del fascismo francés que desembocó en el régimen colaboracionista de Vichy y coparticipó en el Holocausto.