Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), declaró a La Jornada que de la cafetería que instalaron en marzo de 2015 , y que operaban jubilados de la línea aérea, dependían alrededor de 70 familias para llevar un poco de dinero a sus hogares . Tras la quiebra de la compañía en el lugar se instaló un plantón permanente a partir de 2011, pero cuatro años después surgió la idea de comercializar alimentos y artículos.

La madrugada de ayer, elementos de la Secretaría de Marina, acompañados por el notario público número 95 de la Ciudad de México y cuatro visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desalojaron el espacio que desde hace siete años ocuparon ex trabajadores y jubilados de la extinta Mexicana de Aviación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La dirección del AICM aseveró que el retiro de los locales y personas fue una acción legal, y que se realizó sin ningún acto de violencia . Además, fue voluntaria y transparente y subrayó que ninguno de los ocupantes acreditó pertenecer a algún sindicato .

Para el AICM la ocupación era ilegal , pues no exhibieron ningún documento contractual que les permitiera realizar actos de comercio en la terminal. Detalló que los ocupantes pudieron llevarse sus pertenencias personales y el efectivo en caja.

Quebranto económico

Las autoridades aeroportuarias aseguraron que las actividades que allí se realizaban generaron un quebranto económico al AICM , pero no especificaron el monto. Como parte de las afectaciones estaba la imposibilidad de ocupar las bandas transportadoras de equipaje, ubicadas tras los mostradores. No sólo la porción delantera de la planta baja de las salas A y B, donde hay 37 mostradores, eran utilizadas por los ex trabajadores, también las oficinas traseras, sostuvieron.

La tienda de artículos comenzó siendo operada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, que aglutina a empleados de tierra. El laboratorio fue el último espacio que se habilitó, a raíz de la pandemia, y allí laboraba personal paramédico y de recepción, y era administrada por la Ajteam.