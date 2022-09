Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 3 de septiembre de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cree que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, haya pactado con legisladores de oposición frenar la iniciativa que envió al Congreso para que la Guardia Nacional (GN) quede bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

No lo creo y, además, si lo hizo, no creo que le hagan caso , respondió ayer a la pregunta sobre el particular en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Al pedirle que respondiera si Monreal tiene su confianza, López Obrador señaló que cada quien es responsable de sus actos .

Reiteró que no cree en un acuerdo con la oposición “porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya no son los tiempos de la borregada. O sea, ya cada quien es dueño de su criterio; no lo creo”.

