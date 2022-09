Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 3 de septiembre de 2022, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que se equivocó con los ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque desde que llegaron al cargo se han olvidado del proyecto de transformación y de hacer justicia.

En su conferencia mañanera señaló que al inicio de su gobierno pudo haber impulsado una reforma al Poder Judicial, pero optó por proponer candidatos a la Corte pensando que con ellos tendría mayoría para transformar el sistema judicial. A sugerencia suya llegaron al máximo tribunal los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

Me equivoqué, porque hice propuestas, pero una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, (los ministros) ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque yo propongo, pero no quiero tener incondicionales, quiero que haya mujeres y hombres libres, y que al momento de tomar decisiones, cada quien asuma su responsabilidad.

Expresó que actualmente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11 ministros de la SCJN.