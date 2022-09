Santiago. La campaña a favor del Apruebo la nueva Constitución chilena culminó al anochecer del jueves en el corazón de la capital con una manifestación y un acto cultural que congregó a más de medio millón de personas, mientras en otro punto de la ciudad, el también cierre de campaña del Rechazo resultó un fiasco que no logró reunir al millar de adherentes, de una población total de 19.2 millones.

También fue ovacionado Gustavo Gatica, sicólogo, que en octubre de 2019, cuando era estudiante, recibió un escopetazo policial que lo cegó: Apruebo por todos los ojos que perdimos , expresó con voz emocionada, en alusión a las centenares de víctimas de la represión; la gente le respondió a coro ¡Gustavo, amigo, el pueblo está contigo! .

En tanto, la campaña del Rechazo tuvo su cierre en un anfiteatro al aire libre en el cerro San Cristóbal, que domina la ciudad, al que llegaron unos centenares. Una vocera justificó que fue un acto íntimo y que prefirieron ahorrar, una explicación poco plausible considerando que ese movimiento derrochó millones en propaganda durante los 30 días de campaña oficiales y concentró cerca de 80 por ciento de las donaciones de particulares, unos 3 millones de dólares (60 millones de pesos mexicanos), la gran mayoría aportados por acaudalados empresarios, según datos del Servicio Electoral.