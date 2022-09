“Las fintech se están comiendo el mercado en cuanto a colocación de credito, más no en saldos y, en mi interpretación, se están arriesgando en dar montos pequeños para captar mayor volumen.”

Cancún, QR., Las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, le están ganando el mercado a bancos e instituciones no bancarias en cuanto a la cantidad de créditos que otorgan a las personas, más no así en el saldo promedio de los financiamientos, dio a conocer Rodrigo Murillo, director de datos de Círculo de Crédito.

Aclaró que los productos que ofrecen las fintech a la población no son tan distintos a los que tienen las instituciones financieras tradicionales, pero la diferencia la hace la forma de comunicar y de ofrecer los servicios.

En este sentido, Emilio González, director general de Nu México, afirmó que actualmente la entidad, especializada en dispensar tarjetas de crédito por medio de una aplicación, es la que más otorga nuevos plásticos, por encima de los bancos, y en 2 años ya tienen más de 2 millones de clientes, además esperan que el crecimiento persista a largo plazo.

“Personalmente, no creo que crecerán sólo por ser fintech, sino porque tienen la capacidad de aprobar más rápido que las instituciones tradicionales, donde mover cosas no es tan sencillo y, además, no es lo mismo arrancar de cero que de 130 años de historia, es mi visión”, agregó.