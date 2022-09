De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 3 de septiembre de 2022, p. a10

Andy Ruiz se frota las manos y visualiza un regreso victorioso ante el cubano Luis King Kong Ortiz, a quien enfrentará mañana en la Crypto.com Arena, casa de los Lakers de Los Ángeles, en una pelea eliminatoria para el título de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Contrario a aquellos días en que formó parte del equipo de Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano descartó que sea necesario perder peso para mostrar su fuerte pegada en el cuadrilátero.

No estoy aquí para perder tanto peso ni escuchar los comentarios de la gente. Estoy tratando de estar en forma y ganar un poco de músculo, sin subir demasiado flaco (a la báscula). No es un concurso de cuerpo. Lo principal es mantenerse enfocado, estar preparado y listo , comentó en rueda de prensa.

Según diversos reportes, el llamado Destroyer (34-2-0, 22 KO) encabeza las casas de apuestas con 72.27 por ciento, que lo pone como favorito, por encima de 24.03 por ciento para Ortiz y 3.7 por ciento que considera el empate.