Eso, música sonriente. Escuchar a Hazmat Modine equivale a pegarse con engrudo de sabores una sonrisota en el rostro.

Arman un alegre desmadrito todo el tiempo.

Sus historias son muy divertidas, fantásticas, una secuencia de utopías entreveradas de crónica y sueños, de ilusiones y anhelos, de gozo.

Uno no puede evitar pararse a bailar cuando suena un disco de Hazmat Modine y termina uno con dolor sabroso de cachetes, de tanto sonreír.

Aunque es una obviedad, hay que insistir que este es el tipo de música que la industria (y escucha) de reojo (y de reoído) y con actitud condescendiente.

Está visto y oído que la mejor música es la que sucede, siempre, fuera del maistream, lejos de las modas, los desplantes y esnobismos.

Por eso recomendamos con vítores y orgullo escuchen a Hazmat Modine y disfruten y miren con ironía a las trasnacionales y sus modas.

Porque lo que esa industria llama casi despectivamente música del mundo o world music, o música étnica, es la más hermosa, libre, soberana y deliciosa.

Los críticos irreverentes y libres de la prensa independiente (gremio del que me enorgullezco en pertenecer) se deshacen en elogios cada vez que Hazmat Modine edita un nuevo álbum o se presenta en concierto en vivo: Jeff Tamarkin, por ejemplo, exclama: Es una música que suena al mismo atemporal y primitiva, indígena auténtica y nacida inexplicablemente de otros mundos, al mismo tiempo nos resulta familiar y muy diferente a todo lo que habíamos conocido . Ironiza: es listener-friendly music . Y remata: no necesita que tengamos posgrados académicos en etnomusicología, para entenderla .

Lo dicho, la ironía es una de las manifestaciones más altas de la inteligencia. Tiene la forma natural de una sonrisa.

Los discos de Hazmat Modine están preñados de sorpresas; sostiene colaboraciones insólitas, como es el caso de varias piezas que han grabado, entre ellas la titulada Everybody Loves You, con los asombrosos Tuvan Throat Singers Huun-Huur-Tu, esos aborígenes siberianos que emiten sonidos con la garganta que parecen nacidos en un sueño, llegados de otros mundos: sonidos guturales, al mismo tiempo agudos que graves, unos tubos de luz que se difuminan en muchos filamentos, en un fenómeno de la física que en música recibe el nombre de canto armónico : una voz que se convierte en muchas voces.

Todo disco de Hazmat Modine es irresistible y mágico. Pongo el ejemplo del álbum titulado New York The Sound of a City, donde alternan con otros artistas de su estirpe, entre ellos la extraordinaria y divertidísima cantante y compositora Rachelle Garniez, quien merece un Disquero aparte por sus cualidades asombrosas.

La discografía básica de Hazmat Modine se consigue en plataformas digitales: en orden cronológico: Bahamut, de 2006; Cicada, de 2011; Hazmat Modine Live, de 2014; Extra-DeLuxe-Supreme, de 2015, y el más reciente, Box of Breath, de 2020, además del ya mencionado New York The Sound of a City.

Los referentes culturales desfilan antes nuestros oídos y en nuestra mente cada vez que escuchamos a este trabuco de músicos: hay momentos muy a lo Frank Zappa y el alegre desmadrito de Las Madres de la Invención; en otras ocasiones el referente es la banda de metales de la maestrísima flaca de oro Carla Bley, con su tremenda carga de humor y de ironía. Y así se suceden las sonrisas.

¿Una música que nos ponga siempre de buenas? La música de la extraordinaria banda de grandes músicos, la genial Hazmat Modine.

¡A gozar!

[email protected]