Gilberto Hernández, del PVEM, aseveró que la circunstancia actual del país obliga a establecer normas claras para no entorpecer la noble labor de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en las tareas de protección y salvaguarda de la población.

Por su parte, el diputado perredista Luis Espinosa Cházaro, indicó que la estrategia en materia de seguridad no es eficiente. La estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso, no presenta resultados medibles, no hay objetivos de corto plazo y nuestros cuerpos policiacos viven profundas carencias .

Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se ha profundizado la militarización y calificó como un error integrar la Guardia Nacional a la Sedena.