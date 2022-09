Rementería estimó que la corrupción no se ha detenido y, por el contrario, se ha generalizado al igual que el desprecio absoluto a la ley, a las instituciones y a la democracia. Se está cayendo cada vez más con mucha frecuencia en la tentación de gobernar por decreto.

En materia económica, resaltó que la actual administración tiene cero de calificación. Sin embargo, ése no es el problema más grave. Se vale no saber, lo que no se vale es la arrogancia de hacer de las ocurrencias políticas públicas y desacreditar a los expertos, a la ciencia y a la tecnología .

El senador del blanquiazul también apuntó que el gobierno ha sido incapaz de generar empleo y el crecimiento de la pobreza es incontenible. Pasamos de primero los pobres a México primero en pobreza, que es bien diferente , añadió.

El legislador afirmó que también se padece la pandemia de la indolencia al enumerar la falta de vacunas para los menores de edad, el desabasto de medicinas y la inseguridad.