Godoy defendió la iniciativa y resaltó que la Sedena no es el Ejército Nacional , sino una institución de la administración pública. En la Sedena, insistió, están también la Fuerza Aérea y las Defensas Rurales, que son policía civil. Y la GN, que seguirá siendo civil ahora que pertenezca a la Sedena”; ya no abundo, porque ese debate se dará hoy en San Lázaro.

Anunció que hoy les presentarán una propuesta de ruta legislativa, en la que figura la iniciativa sobre la GN, la que, insistió, no implica la militarización de esa corporación.

En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura, insistió en que hay un compromiso de Morena de lograr acuerdos con las fuerzas políticas. No queremos la moratoria legislativa , anunciada por PAN, PRI, MC y PRD.

Vamos a ver también con ustedes la propuesta de reforma electoral que busca modificar el régimen político, fundamentalmente en el tema del Poder Legislativo. Tanto el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y los cabildos.

Un reforma, dijo, “que busca que haya un verdadero órgano comicial imparcial y objetivo. No queremos un árbitro cargado para un lado. Estamos dispuestos por ese motivo a encontrar acuerdos.

Queremos un México justo y democrático y leyes para el pueblo. Este es el compromiso que venimos a adquirir con ustedes”. Agregó: lo que no queremos son injusticias y desigualdad, no queremos moratoria legislativas, no queremos más corrupción en México .

El tono conciliador de su breve discurso, Godoy lo cambió sólo para responder a la intervención furibunda del senador del PAN Julen Rementería, quien descalificó al gobierno de López Obrador y exigir el cambio de rumbo.