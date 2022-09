“Que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública.

Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad Pública), no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa lo prueba.

Hizo un resumen del saldo estadístico de su estrategia de seguridad, censurando los efectos del amarillismo y sensacionalismo mediático que inciden en la percepción social: en este sexenio se redujeron en 29 por ciento los delitos federales y 23.4 la incidencia delictiva en general. Datos del Inegi reportan una reducción en 2.82 por ciento y en 2022 se estima en 10.4 por ciento la disminución.