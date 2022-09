David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 2 de septiembre de 2022, p. 21

Nueva York., Fascismo y autoritarismo son palabras frecuentemente usadas por Estados Unidos para criticar a otros países, pero ahora –y a lo largo de lo recientes seis años– se emplean cada vez más para describir la amenaza interna a la democracia estadunidense.

El presidente Joe Biden dirigió ayer un llamado a la defensa de la democracia y a combatir a los extremistas en un discurso trasmitido desde Independence Hall en Filadelfia, sitio histórico donde se enmarcó la Constitución de ese país hace más de dos siglos, donde reiteró el mensaje de su campaña de que Estados Unidos se encuentra en una batalla por el alma de la nación entre la democracia y el autoritarismo.

El mandatario declaró que la libertad y los derechos ciudadanos están bajo asalto y por eso esta noche he venido a este lugar donde todo empezó para hablar claramente a la población sobre la amenaza que enfrentamos .

Acusó que Donald Trump y las fuerzas MAGA –las siglas de la consigna de Trump, Make America Great Again– son extremistas que hacen peligrar las fundaciones mismas de nuestra república y representan un riesgo para este país .

Ellos, agregó, no respetan elecciones imparciales y libres y están determinados a llevar a este país hacia atrás, a un Estados Unidos donde no hay derecho de optar ni garantía a la privacidad, ni derecho a la contracepción, ni derecho a casarse con quien amas (en referencia al matrimonio gay) , y denunció que estos extremistas están nutriendo las flamas de la violencia política . A la vez, subrayó que no todos los republicanos son MAGA.

Convocó a defender los principios democráticos que hicieron a este país un faro para el mundo , expuso que los avances y logros bajo su gobierno demuestran que se está caminando a un futuro en beneficio de todos, y advirtió que “por mucho tiempo nos hemos asegurado que la democracia estadunidense está garantizada. Pero no es así. Tenemos que defenderla… Cada uno de nosotros y todos”.

Fue nada menos que un mensaje de campaña disfrazado de un discurso oficial para influir en la contienda por el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones intermedias en poco más de 10 semanas, y para tomar la ofensiva contra Trump, quien se encuentra cada vez más a la defensiva ante múltiples investigaciones criminales por posibles delitos graves.

Este debate en torno a la crisis existencial de la democracia estadunidense se intensifica ante encuestas que muestran una creciente preocupación pública por el futuro político del país. Dos tercios (67 por ciento) de los estadunidenses piensan que la democracia está en peligro de un colapso, según el más reciente estudio de opinión Quinnipiac divulgado esta semana.

Hace unos días, Biden sorprendió a muchos cuando comentó que el país está amenazado por fuerzas semifascistas dentro del Partido Republicano –primera vez que usó esa palabra desde la presidencia.