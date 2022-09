César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 2 de septiembre de 2022, p. 29

El juzgado cuarto de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva al director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, contra la vinculación a proceso por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

El ex funcionario es señalado como uno de los líderes del llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, y a quien la Fiscalía General de Justicia (FGJ) acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias, entre 2015 y 2016.

La medida cautelar no implica que el ex funcionario quede libre, sino que el juez de control no podrá avanzar a la etapa intermedia dentro del juicio penal hasta que el juzgado federal resuelva si hubo o no supuestas violaciones a la Constitución en la audiencia de vinculación a proceso penal, que se realizó el mes pasado, y con ello le otorga o no el amparo.

Los abogados del quejoso promovieron la demanda el 24 de agosto, con el argumento de presuntas violaciones al artículo 19 de la Constitución, que establece el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio.