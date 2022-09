En administraciones pasadas se cometió el gravísimo error de descentralizar los sistemas de salud, lo que trajo corrupción, que los recursos no se usaran para ese fin y que el Estado renunciara a su responsabilidad para garantizar este derecho, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué sucedió? No en todos los casos, pero en general se enviaban los recursos y no se aplicaban bien. Por ejemplo, había mucha corrupción, y esos recursos se utilizaban para construir hospitales, pero a la empresa que le daban el contrato la querían beneficiar y al mismo tiempo recibían sobornos por esos hospitales. Muchos no los terminaron, los dejaban en el abandono , aseguró.

Contrario a ello, remarcó que su proyecto busca que el Estado asuma de nuevo su responsabilidad, por lo que se han alcanzado acuerdos con los gobiernos de varias entidades, y en Nayarit, Tlaxcala y Colima ya se tienen avances sustanciales para garantizar el derecho a la salud.

A la par, el Presidente aclaró que hace un par de semanas, en la conferencia de Palacio Nacional, se habló de la situación de los consultorios anexos a farmacias, a lo que este sector respondió que se trataba de un servicio ante la falta de opciones de salud para muchas personas.