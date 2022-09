De hecho, a Morena le faltaron desde el principio cinco senadores: César Cravioto y Mónica Fernández –que sí participaron por la mañana en la reunión plenaria de los legisladores guindas, en que Armenta ganó con apretada votación la candidatura a Higinio Martínez, además de Guadalupe Covarrubias y Eva Eugenia Galaz, quienes no asistieron a la sesión.

Con el voto de la mayoría del grupo de Morena y sus aliados, Alejandro Armenta Mier fue electo anoche presidente de la mesa directiva del Senado para el primer periodo del segundo año de la actual legislatura, durante una sesión accidentada, que se prolongó hasta cerca de la medianoche, después de tres rondas de votación, por el rechazo de la oposición a su candidatura, aunque al final MC hizo la diferencia, por el fuego amigo de algunos de sus propios compañeros de bancada, que no lo respaldaron.

La oposición no invalidó sus votos, como en las dos primeras rondas, y dio 52 a Monreal para que presidiera la mesa directiva, y uno al panista Damián Zepeda.

¿Dónde me ven con problemas para caerme?, dijo por la tarde Armenta, después de que los coordinadores de PRI, PAN, MC y PRD, Miguel Osorio Chong, Julen Rementería, Clemente Castañeda y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, anunciaron que no respaldaban su candidatura, ya que no garantiza la autonomía y la independencia de esa cámara del Congreso.

No tuvieron éxito, ya que poco después de las 19 horas se abrió la sesión y Monreal anunció que el morenista había sido electo de forma democrática por sus compañeros de bancada, y no cambiaría la decisión.

Sin embargo, en esa elección interna el grupo mayoritario se dividió, al no lograr una candidatura de unidad, toda vez que aunque José Narro y Gabriel García Hernández declinaron en favor de Higinio Martínez, Armenta se mantuvo y debieron ir a la votación en urnas, que puso de manifiesto la fractura en la bancada.

Armenta logró 36 apoyos e Higinio Martinez 28, y aunque Citlali Martínez, también secretaria general de Morena, pidió conservar la unidad, algunos mantuvieron su rechazo al ganador, a quien consideran cercano al coordinador Monreal, quien desde la mañana advirtió en un tuit que la elección sería una tormenta . Ésta se disipó después de las 11de la noche, ya cerca de vencer el plazo para elegir a la mesa directiva.