Su repaso por esta faceta de la herencia calderonista lo llevó a preguntar por qué la plataforma de streaming no le daba mayor difusión al documental sobre el caso y todos los despropósitos relacionados, incluido el montaje televisivo al amparo de García Luna y la anuencia de Calderón. Entre ironía e indignación, López Obrador consideró la imposibilidad de transformar lo que no se conoce.

Desde su atril, Andrés Manuel López Obrador contemplaba la escena, la exhibición a su antecesor. Se diría que hasta complacido, ordenó recrearla una vez más: a ver, regrésale. ¡Páralo ahí!.. Imagínense. La vergüenza para los mexicanos. ¡El presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su secretario de Seguridad, García Luna!

En la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional apareció la imagen un tanto apesadumbrada del ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy, cortesía de Netflix, quien suelta sin matices: “el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior (en realidad, Genaro García Luna, secretario de Seguridad, según el contexto del documental sobre el caso Florence Cassez).

“Miren la vergüenza de Calderón. ¿Por qué no pones el tuit? Por eso, toco madera, yo termino en dos años y me jubilo. Qué voy a estar utilizando el Face, dando declaraciones o participando. Nada, nada. Miren esto. Nada más por respeto al cargo que se tuvo, ‘haiga sido como haiga sido’. Y resulta ¡que no es Acapulco, sino España!”

Su exposición recaló más adelante en una nueva descalificación a Vicente Fox, el otro ex presidente emanado del blanquiazul. Refirió que recientemente le comentaron las acusaciones del panista a propósito de su edad. “Que yo era un viejito que ya estaba ‘chocheando’. Pues sí, ya soy mayor, ya estoy chocheando, como dice Fox. Y entonces, ¿él qué? ¿Está jovencito o qué? No debe ya de exponerse; una persona que despertó tantas ilusiones, que habló de cambio; imaginen la decepción”.

La prolongada referencia surgió a partir de un cuestionamiento sobre la presunta censura del Instituto Nacional Electoral (INE) a comunicadores proclives al gobierno, en una actuación que, a juicio del Presidente, rebasa las funciones del organismo.