E

l hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien ha hecho la mayor parte de su fortuna fabricando el automóvil eléctrico Tesla, hizo esta sorprendente declaración en Noruega: el mundo debe seguir extrayendo petróleo y gas para mantener la civilización, mientras desarrolla fuentes de energía sostenibles . En una conferencia en la ciudad de Stavanger expresó: siendo realistas, creo que tenemos que utilizar el petróleo y el gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se desmoronará . A la pregunta de si Noruega debería seguir perforando, Musk respondió: creo que está justificada una exploración adicional en este momento. Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado el mundo es la transición a la energía sostenible y a una economía sostenible. Eso tardará algunas décadas en completarse . Si atendemos el punto de vista de Elon Musk, quien también está involucrado en la compra de Twitter, negocio que no ha cuajado, la decisión del gobierno de la 4T de construir la refinería Olmeca, adquirir la de Deer Park y reparar las plantas construidas en años anteriores, fue correcta, aunque muchos quisiéramos que la transición a energías verdes ya fuera una realidad. En México hay 50 millones de automóviles y menos de uno por ciento son eléctricos o híbridos.

Hablando en plata

Esto dijo el presidente López Obrador en la mañanera: “Tengo mucho respeto y confianza en el fiscal; el presidente de la Corte y en algunos ministros, pero la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados; no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta. Es una burbuja”. ¿Alguien esta en desacuerdo? “Si la Corte resuelve que ya no va a haber prisión preventiva y que van a poder salir como entrar los delincuentes, respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que mañana me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el juez, el Poder Judicial. Pues sí, pero ya salió, y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad”. Lo que quiere la Corte es devolver a los jueces el negocio de la venta exprés de boletas de libertad. Es un supernegocio.