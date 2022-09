El señor recordó que el día de la detención de su hija su ex pareja fue por la joven a su casa, mientras Hay cuidaba al niño. Más tarde, Cleivert le llamó para ver cómo estaba su hijo, y Hay preguntó por Abigaíl. El hombre sólo contestó: Ahí está .

San Raymundo Jalpan, Oax., José Luis Hay, padre de Abigaíl Hay Urrutia, quien falleció en los separos de la policía municipal de Salina Cruz el pasado 19 de agosto, presuntamente por suicidio, señaló a Cleivert E. H., ex pareja de su hija, como autor intelectual de su muerte. Afirmó que el sujeto tiene contactos en la corporación local, por lo que exigió a las autoridades que lo investiguen y detengan.

Horas más tarde, su ex yerno regresó y pidió que le entregara a su hijo; José Luis Hay preguntó por su hija y él sujeto respondió lo mismo. Por esas respuestas, el padre de Abigaíl pensó que se refería a que estaba en la casa de su pareja. Cleivert tomó al niño de tres años y se lo llevó. Hasta ahora lo mantiene en custodia.

Ese mismo día la policía le avisó a Hay del deceso de la joven. Sobre los videos de la detención, dijo que se observa a Cleivert decir a uno de los uniformados: A mí no me van a detener , lo que a su juicio demuestra la complicidad entre los agentes y su ex yerno. Además, señaló, el padre del acusado se dedica a la seguridad privada y tiene relación con policías municipales.

El padre insistió en que el plan de la ex pareja de su hija era matarla y quedarse con su nieto, por lo que demandó a la autoridades investigar esa relación y que le devuelvan al niño.

Por su parte, el titular de la FGE, Arturo Peimbert Calvo, informó que el juez de la causa dejó en libertad a los dos policías municipales detenidos por este caso; únicamente vinculó a proceso al juez cívico y al comisario, aunque mencionó que la institución a su cargo está en desacuerdo.