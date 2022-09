Luego de entregar rosas blancas a los deudos, Javier Navarro, secretario general de Gobierno de Nuevo León y quien acudió en representación de la administración estatal, aceptó que no existe palabra alguna que pueda mitigar su pérdida; el dolor no se puede desvanecer. Repudiamos enérgicamente el acto de barbarie y nos indigna la falta de seguridad pública y de vigilancia .

El funcionario destacó que no se trata solamente de atender una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino fundamentalmente de una acción de justicia en memoria de quienes perecieron el 25 de agosto de 2011 y para pugnar por que se castigue plenamente a todos los responsables.

“Esa falta de atención y descuido derivaron en una tragedia, así como en el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la legalidad, la seguridad personal y la integridad física.

El gobierno les pide perdón mil veces porque no investigaron para saber la verdad y miraron a otro lado; perdón porque no persiguieron a los culpables y los dejaron libres, porque no les dieron la cara a ustedes, porque se escondieron , añadió.

Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares, recalcó que esta ceremonia se realiza apenas 11 años después de la tragedia, porque en otros gobiernos lo sucedido era un tema político y, por ello, intocable.

“Al gobernador del estado… Ah, no se encuentra –dijo en tono irónico en alusión al emecista Samuel García Sepúlveda–. Deberíamos verlo e interrogarle: ¿dónde está nuestro nuevo Nuevo León?”