Fuentes de la Secretaría de Gobernación confirmaron que Rosario Lilián no era parte del mecanismo y que tampoco había denunciado las amenazas ante instancias federales.

El gobernador morenista Rubén Rocha Moya dijo que Rodríguez ya había denunciado ante instancias de derechos humanos amenazas por su labor, pero no recurrió al mecanismo de protección a periodistas y defensores de las garantías individuales.

En una entrevista reciente, la madre buscadora relató que hombres armados se llevaron a su hijo en un automóvil blanco y que fue inútil denunciarlo ante la vicefiscalía en la zona sur, con sede en Mazatlán.

Mencionó que presentó videos y testimonios, pero no hubo respuesta. El supuesto captor de su hijo está detenido en San Luis Río Colorado, Sonora; sin embargo, la FGE de Sinaloa le respondió que no podía hacer nada por tratarse de otra entidad. Yo espero una respuesta, sólo busco a mi hijo, no culpables , expresó en ese momento.

Mientras, organizaciones civiles de Sinaloa exigieron a las autoridades del estado que el crimen sea perseguido como feminicidio agravado.

La tarde de ayer los grupos se manifestaron en la explanada de la catedral de Culiacán y cerraron la calle Obregón, donde gritaron consignas como: ¡Ni una más, ni una rastreadora más! , ¡Justicia para Lilián! y ¡Aparición de Fernando con vida!

Isabel Cruz Bernal, del colectivo Sabuesas Guerreras, expuso que ahora se sienten más desprotegidas y vulnerables para seguir con la búsqueda de sus seres queridos.