La tercera lección, expresada por Powell, es que los banqueros centrales tienen que mantener una política monetaria restrictiva, es decir, tasas de interés elevadas, hasta que se logre estabilizar la inflación en 2 por ciento. La idea es que se requerirá un largo periodo de una política monetaria muy restrictiva para lograr que la inflación atempere su crecimiento y luego pueda traerse a la meta de 2 por ciento. Esto no se logrará antes de la primavera de 2023, lo que compromete 7 meses de altas tasas de interés.

Por supuesto, Powell se dirigía a los agentes económicos estadunidenses, pero también a banqueros centrales de otros países, 32 de ellos presentes en la reunión. A todos ellos les recordó que lo fundamental es detener la inflación. En el logro de ese propósito se afectará negativamente a familias y empresas, lo que implica que no se generarán los puestos de trabajo que se requieren y que son fundamentales para que las familias de los asalariados puedan resolver sus necesidades básicas.

Estas afectaciones se producen por que al incrementar las tasas de interés se detiene la economía frenando la demanda, pero la inflación actual tiene un importante componente en las cadenas de distribución y en la producción misma, afectada por los cierres provocados por la pandemia. Esto no lo resuelve la política monetaria y, como hemos visto, aunque suban las tasas de interés la inflación no sólo persiste, sino que se acelera. De modo que el sufrimiento que se provoca en hogares y empresas no necesariamente reducirá el crecimiento de los precios.

Por eso, hay una cuarta lección que por supuesto no planteó Powell. Los miembros de las diversas juntas de gobierno de los bancos centrales, incluida la de México, deben cuidar que la medicina no mate al enfermo, antes de curarlo . Para nosotros esta lección es muy importante: el Banco de México, su junta directiva en la que cuatro de sus cinco miembros han sido propuestos por este gobierno, han elevado consistentemente las tasas de interés hasta llevarlas a 8.5 por ciento anual con el fin de detener el incremento de precios y han advertido que en su siguiente reunión volverán a elevar la tasa como el mes anterior, de modo que superaremos 9 por ciento. Los precios, sin embargo, siguen aumentando y ya están a un nivel superior a 8 por ciento anual. La política sigue siendo ineficaz, pero los costos sociales y económicos ya están presentes.

