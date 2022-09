Juan Arturo Brennan

Periódico La Jornada

Jueves 1º de septiembre de 2022, p. 4

Este martes, la compositora Gabriela Ortiz (1964) fue admitida en El Colegio Nacional y, como lo manda el protocolo, fue saludada por Juan Villoro, presidente en turno de la institución. Lo esencial de esa salutación fue el recordatorio de que Carlos Chávez, Eduardo Mata y Mario Lavista fueron los músicos mexicanos que la antecedieron, y que ella es la primera mujer que accede a El Colegio Nacional en el área de música. Y como también lo ordena el protocolo, a la salutación siguió el discurso de ingreso de la compositora, un texto articulado por ella en tres altares, desprovistos de toda connotación religiosa, dedicados respectivamente a su padre, Rubén Ortiz, a su mentor Mario Lavista y a la directora y académica Carmen-Helena Téllez.

Este discurso de ingreso, que a la vez fue su primera lección como nuevo miembro de El Colegio Nacional, fue un texto lúcido, polivalente y lleno de vasos comunicantes. La cantidad y variedad de asuntos y conceptos abordados por la compositora fue tal, que me sería imposible intentar resumirlos. Prefiero, en cambio, hacer un veloz inventario de palabras y conceptos que fui anotando a vuelapluma, con intención particular: territorio, naturaleza, reflexión, comunicación, responsabilidad, alta cultura, fronteras, migración, identidad, mezcla, mundos diversos, lo local y lo global, lo rural y lo urbano, misterio, vanguardia, tradición, tendencias, invención, multiculturalidad, experiencias contradictorias, deconstrucción, ciclos, yuxtaposición, interdisciplina, agua, piedra, arquitectura, transfronterizo, eclecticismo, volátil, desenfadado, folclor imaginario, cubismo, multimedia, laberinto, rituales, sincretismo, arquetipos, hibridación, cultura popular. No, no he armado este léxico al azar, sino que lo he compilado con premeditación, alevosía y ventaja; me parece que de la desinhibida mescolanza de estos y otros conceptos puede surgir un perfil bastante preciso del sonido de la música de Gabriela Ortiz, de las ideas que dan origen y sustento a ese sonido y, no menos importante, de todo aquello que ha preocupado y ocupado a la compositora no sólo en la esfera de lo musical, sino también en lo social, lo político y lo humano.