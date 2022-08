C

on frecuencia, en cenáculos y reuniones de especialistas se llega a un acuerdo: el crecimiento económico depende de la inversión. El peso de ella es determinante, se asegura con certeza válida. La economía no puede aumentar su volumen de operaciones si no se inyecta al aparato productivo la cantidad de recursos indispensable. Los demás factores responderán a su conjuro. Y, entonces, los niveles de vida, el bienestar de los habitantes caminarán de su mano. Es una referencia inevitable para iniciar y redoblar la crítica a la efectividad del gobierno. Y, por tanto, sirve para calificar la habilidad, o no, del presente gobierno en su ambición transformadora. Máxime cuando se pretende incidir en la pobreza, es decir, en su disminución. Puede usarse también para acentuar la incapacidad de mejorar el reparto de la riqueza o del ingreso que tan a menudo presume hacer el Presidente.

El volumen de inversión en México ha venido escatimándose de tiempo atrás. Es por esta razón que el crecimiento económico del país se ha estancado en un inaceptable 2 por ciento anual en promedio. Monto insuficiente para reducir el número de individuos o familias que no alcanzan a cubrir sus necesidades elementales de una canasta modelo.

Hablar de insuficiente inversión, tanto privada como pública, es casi lugar común por estos y otros azarosos días. En cuanto a la privada suele asociarse con ambientes que inducen confianza en los agentes que pueden invertir, los que cuentan con los medios indispensables. ¡No hay confianza!, se sostiene. Y no la hay porque la manera de actuar o narrar lo que acontece no corre al parejo de lo apropiado. O no la hay porque se estorba su flujo, se le ponen trabas, verbales o burocráticas, para desalentarla. Lo cierto es que, los agentes privados nacionales no han concitado inversiones en un volumen que detonen mayores índices de crecimiento. Esto es un hecho certificable. Tal parece que, también, los inversionistas no han tenido, desde hace más de una década, el espíritu, la voluntad, la creatividad o el arrojo que es requerido. Se prefieren, con harta frecuencia, canales especulativos. O, todavía más dañino para el desarrollo, sacar capitales del país. En tiempos recientes muchos mexicanos, en particular muy acaudalados, han procedido de esta manera. El traslado a España o a refugios externos ha sido constante y creciente. ¡No se tiene confianza! en la manera en que se conducen o ejercen las políticas públicas, claman con exageradas voces. Las formas en que se aprecia a los inversionistas, el trato que se les otorga, deja mucho que desear. Se les ataca constantemente en las mañaneras, concluyen.