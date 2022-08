Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 12

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que para la oposición al gobierno federal y su partido Morena, llegó la hora de México, de tomar las decisiones más importantes para el país; de cerrar filas; hay que pensar en el país, ver hacia adelante , y llamó a ver por lo que es vital para las familias mexicanas: mejorar su calidad de vida .

En un comunicado, el campechano reconoció a los partidos que conforman la coalición opositora (PAN y PRD) porque aun cuando no es fácil enfrentar el poder, no se doblan y no se amedrentan. No es fácil, pero aquí estamos, firmes y de pie. Dignos, con carácter y voluntad. Y que le quede claro al gobierno: a nosotros ni nos asustan ni nos amedrentan. Aquí vamos a estar, firmes y de pie, dando la cara por México .