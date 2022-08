Para salir al paso de las inconformidades en contra de su dirigencia, festinó que todas las elecciones han transcurrido de manera muy ordenada, en la mayoría de los estados fueron por consenso, y en otros lugares se vota, ya han reconocido los congresistas a quienes tienen más votos .

Hasta la fecha no se había ausentado de las reuniones plenarias de los diputados y senadores de Morena. No obstante, una vez que el secretario de Gobernación decidió atender su agenda y se disculpó de asistir con los representantes de su partido en el Senado, también Delgado optó por no acudir al encuentro encabezado por Ricardo Monreal Ávila. Me invitaron para hoy en la tarde, aprovecho para enviar una disculpa a la senadora y senadores, temas de agenda, la verdad es que estamos muy apresurados terminando la revisión de los listados de los congresos .