Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 10

Chilpancingo, Gro., Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que los padres de cinco de los jóvenes desaparecidos que acudieron el domingo pasado a la marcha en favor de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, lo hicieron “a título individual, y no los culpamos; sabemos que es un intento de división y cooptación que quieren hacer estos grupos”, liderados por el empresario Pedro Segura, quien es amigo de la familia del ex edil.