Carolina Gómez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 3

Para las madres, abuelos, hijas o hermanos de personas desaparecidas hay una constante: la mayoría ve un nulo avance en las investigaciones y pocas acciones reales de búsqueda.

Los únicos hallazgos que obtienen son los que ellos logran, para lo cual, en ocasiones, tienen que dejar el trabajo y hasta el hogar, contaron ayer los activistas, en las concentraciones que se realizaron en la Ciudad de México.

Eloísa López busca a su hijo Adrián Alejandro. Él desapareció el 20 de junio de 2018 en León, Guanajuato, apenas 19 días de comenzar a radicar ahí. Las autoridades no les informan nada. Se cumplieron cuatro años y aún están preguntando de qué color era la corbata que traía. Tengo que viajar continuamente a León para ver cómo está la investigación, pero así como voy, me regreso: sin nada .

A los padres de Óscar Alvarado, desaparecido en 2012, en Tamaulipas, tras siete años de búsqueda sólo les han entregado el torso de su hijo, que fue hallado en una fosa en Nuevo León, junto con decenas de migrantes. Tres años más tarde no hay detenidos, ni el resto del cuerpo. Me entregaron un pedazo de carne y me dijeron que ese era mi hijo , relató su padre.

El hijo de Patricia de la Cruz Herrera fue detenido junto con dos amigos cuando estaban de vacaciones en Tamaulipas; les sembraron droga y tras salir libres por falta de pruebas, todos desaparecieron.