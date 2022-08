No se cita a ningún filósofo mexicano y menos se menciona a Nezahualcóyotl o el pensamiento de los pueblos originarios. En pocas palabras, se adopta una posición eurocéntrica que ignora nuestra tradición humanística y filosófica nacional.

Además, se sigue subsumiendo indebidamente la filosofía en las humanidades, pero la novedad es la inclusión en el análisis fragmentado de una serie de filósofos y filósofas como Aristóteles, Platón, Hume, el Marqués de Sade (¿?) San Agustín, Foucault, Judith Butler (por qué no mejor a Nancy Fraser o de perdida a Paula Gómez Alonso o Graciela Hierro).

Así que aparte de equivocarse en la didáctica, omite también los principios que supuestamente deberían alentar una Cuarta Transformación.

Gabriel Vargas Lozano. Observatorio Filosófico de México

Critica actitud del clero ante la política de abrazos, no balazos

Antes la Iglesia apoyaba y sugería una política totalmente equivalente a la de abrazos y no balazos . Hoy, por criticar a AMLO, al estilo de los conservadores, la condena y pide cambiarla.

El especialista en temas de religión Bernardo Barranco V., en un artículo titulado Norberto Rivera en el radar del FBI , cita al obispo de Aguascalientes, quien en 2005, en tiempos de Fox, llegó a decir que el dinero donado por los narcotraficantes se bendecía por apoyar obras pías de la iglesia. Alfredo Jalife-Rahme, en su Sic-métrica, diría: sic .

Sigue Barranco con su antorcha de Voltaire: Carlos Aguiar Retes, cardenal de la Ciudad de México, de todas las confianzas de don Francisco, en la 85 asamblea del CEM, en los tiempos de Calderón, exaltó la generosidad de los narcotraficantes y manifestó que en México debería aprobarse una ley que permita a los delincuentes arrepentirse de sus actos y reintegrarse a la sociedad . Barranco cita a Aguiar: “los narcotraficantes hacen obras muy significativas para la sociedad.

También construyen iglesias y capillas. Eso ocurre en algunos pueblos muy remotos de la sierra, donde el gobierno no tiene recursos para actuar (supersic).

Ni tan remotos. Aguiar, quien, si no me equivoco es de Nayarit, estuvo en Texcoco, Tlalnepantla y Ciudad de México. A hí no hay pueblos remotos. Ni en Tijuana.

Rubén Mares

Invitación

Bazar de libros en el Museo Panteón San Fernando

Se invita al público en general a asistir todos los sábados de 10 a 17 horas al bazar de libros que se ubica a un costado del Museo Panteón de San Fernando (calle Héroes s/n, Metro Hidalgo).

Ahí podrán encontrar a más de 70 libreros ofreciendo una enorme cantidad de títulos de todo tipo a precios populares y, además, podrán disfrutar de diferentes actividades literarias. Por un México de lectores.

Carlos Castillo