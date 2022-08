Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 21

Los problemas de liquidez y solvencia que enfrentan Unifin y Crédito Real, dos de las más grandes sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) que operan en el país no ponen en riesgo la estabilidad del sistema de intermediarios no bancarios del país, pues se trata de casos aislados que no representan la situación de todas estas entidades financieras, afirmó Enrique Presburger Cherem, presidente de la Asociación de Sofomes de México (Asofom).

En entrevista previa a la convención anual de la Asofom, que se llevará a cabo este jueves y viernes en la Riviera Maya, apuntó que de forma general estas instituciones financieras han salido adelante tras la crisis debido a que van en contrario al ciclo de la economía y han cuidado los niveles de impago para prevenir cualquier riesgo.

Bajo las actuales condiciones, en las que la actividad se ve presionada por la inflación o el lento crecimiento, las Sofomes tienen todo lo necesario para otorgar créditos, tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a las personas por medio de un financiamiento de nómina, aunque los estándares para otorgarlo ahora son más cuidadosos.

Crédito Real y Unifin son dos Sofomes que en meses recientes han enfrentado problemas de liquidez y solvencia. En el caso de la primera, en febrero cayó en incumplimiento de pago de un bono en francos suizos, lo que derivó en que la firma financiera fuera a la quiebra y ahora esté en un proceso de liquidación.

En el caso de Unifin, la empresa dio a conocer que buscaría restructurar su deuda, motivo por el cual dejaría de hacer frente a sus compromisos de pago.