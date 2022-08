Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de agosto de 2022, p. 20

En la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se registró un incremento en su costo de entre 2 mil y 4 mil millones de dólares (entre 40 mil y 80 mil millones de pesos), informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que este diferencial obedeció a omisiones en el diseño de la obra: no se contemplaron algunos equipos que se requerían; se construyó un gasoducto –no considerado originalmente– que conectara la refinería y tampoco se estimó el costo de integración.

Aseguró que pese a ese aumento en la inversión, resultó menos costosa que si se hubiera optado porque la construyera una empresa extranjera, descartando que en este sobreprecio hubiera corrupción. “Tiene que estar tranquila la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal (…) Si Rocío fuese corrupta, no, imagínense, los reportajes que saldrían, porque hay cosas que no se pueden esconder y una es el dinero.”

Mencionó que cuando entre en operación en Dos Bocas se refinarán 340 mil barriles diarios, estimando que si se planeara ahora su construcción saldría en el doble de presupuesto. En la actualidad, según datos oficiales, la refinería de Deer Park, en Texas, adquirida recientemente por Pemex, produce cerca de 300 mil barriles diarios.

–¿Se estiman sanciones para los funcionarios?

–No, porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que no estaba incluido el gasoducto, y eso se incluyó. Se ha aclarado perfectamente, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informarse sobre el costo, no. Es golpear, nada más que no van a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones.