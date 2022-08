Recordemos que nuestra nación, a raíz de la reforma constitucional de 2008, transitó de un sistema seminquisitivo a un sistema procesal penal de corte acusatorio, que se caracteriza por separar las funciones de investigación y acusación de las de juzgamiento para asegurar la imparcialidad que debe regir el proceso y donde debería imperar, entre otros principios, el de presunción de inocencia (a diferencia de la presunta culpabilidad del anterior sistema), de manera que la igualdad entre las partes procesales es una exigencia y condición para el desarrollo del propio proceso penal.

Sin embargo, hay problemas estructurales que permean en los ámbitos de procuración e impartición de justicia, como son precisamente las figuras a discusión, debido al abuso que se ha hecho de ellas durante años y una falsa asociación que ha prevalecido entre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo y el mejoramiento de la seguridad pública; en realidad, nadie discute, en el caso de la prisión preventiva, que ésta sea eliminada, pues siendo una medida cautelar, lo que la figura del juez de control debe determinar, tal y como lo prevé el propio texto constitucional en su artículo 19 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva se encuentre justificada, y otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar que la persona imputada no evada a la justicia, asista a sus audiencias o al juicio oral, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas, entre otras condiciones.

En ese sentido, considero que las y los jueces de control deben privilegiar el debate y los argumentos entre las partes, en cumplimiento del principio de contradicción, acerca de la imposición o no de la prisión preventiva u otra medida cautelar idónea y proporcional al caso en concreto, y no aplicar la prisión preventiva en automático y de manera autoritaria. El caso del arraigo es similiar, al haberse convertido en una forma de detención preventiva común, y en razón del insuficiente control judicial en su cumplimiento.

Por lo pronto, la SCJN valorará en los próximos días, si elimina o no la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ya veremos.