Indicó que esto se da, en parte, por la decadencia generada a partir de las prácticas que en muchos casos persisten, de la falta de oficio de los jueces, o de que no estudian bien los expedientes e inclusive que durante los fines de semana no hay justicia, pues ésta se administra de lunes a viernes.

Los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Y además no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia, se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia, y hay aún mucho burocratismo .

Manifestó que no ha visto ese material, pero sus colaboradores le comentaron que es un buen trabajo , aunque lamentó que no enfatice que hoy (en su gobierno) ya no hay tortura (como se daba en sexenios anteriores), porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptarlo. No somos iguales, porque eso se terminó .

No es inédito, agregó, lo dicho en el mismo documental por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en el sentido que en México no pasaba nada en términos de seguridad sin que lo supiera García Luna. Ya lo hemos dicho aquí y hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte, el brazo derecho .