Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 12

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que el cuerpo encargado de combatir la delincuencia debe ser uno con mando civil. Al participar ayer, en la reunión plenaria de los senadores del grupo plural, el ex candidato presidencial subrayó que en materia de seguridad lo primero que se debe consolidar es un cuerpo policiaco que vaya contra el crimen organizado.

Durante su exposición, Cárdenas resaltó: Habría primero que tener un cuerpo que combata a la delincuencia, que efectivamente esté dando resultados, y eso es lo que yo no veo a lo largo y ancho del país. A mí me parece que los cuerpos policiacos deben tener mandos civiles, en esto estoy convencido y además es un mandato constitucional que debiera mantenerse .